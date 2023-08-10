全球今夏遭逢史上最熱7月，人們大量選擇戲水消暑。但美國與台灣近日接連傳出俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲感染導致的腦膜腦炎死亡案例，引發重視。

台灣一名北部的30多歲女性於7月26日發病、6天後死亡，是台灣2011年發生首起個案以來第2例；美國喬治亞州公共衛生廳7月29日宣布一起男性死亡案例，內華達州公衛官員7月稍早也發布一名曾到過拉斯維加斯北部泡溫泉的男童感染福氏內格里阿米巴原蟲病故。

● 什麼是福氏內格里阿米巴原蟲？怎麼感染？

「華盛頓郵報」報導，福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）因會導致人腦受損而有「食腦變形蟲」之稱。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，福氏內格里阿米巴原蟲是人們從事游泳、泡水、潑水等親水活動時經由鼻腔進入大腦，或是拿受汙染的水清洗鼻腔感染，罹患致死率極高的腦膜腦炎（meningoencephalitis），單是喝到有原蟲的髒水不會致病。

● 原蟲存於溫暖淡水 無法生活於鹹水也怕氯

這種阿米巴原蟲性喜溫熱環境。加州大學河濱分校生物醫學教授威爾森（Emma H. Wilson）指出，福氏內格里阿米巴原蟲雖常見於自然環境，但人類感染病例卻很罕見，美國每年不到3例。

美國疾病管制暨預防中心指出，全球各地溫暖的淡水環境如湖泊、河流與溫泉內都能找到福氏內格里阿米巴原蟲，此外也存在於土壤中，但這種阿米巴原蟲無法在鹹水中存活，也從未在海水中檢出。

這種阿米巴原蟲也跟梨形鞭毛蟲（同樣易經由親水感染，但大多為腹痛、腹瀉等較輕微病症）一樣會對氯敏感，因此無法生存於適度消毒的泳池內，但過去曾於維護不佳的泳池裡發現過。

● 感染後有哪些症狀

美國四大醫療機構之一的克里夫蘭醫院（Cleveland Clinic）指出，感染後病況會突然出現，且一發病就很嚴重。

中外醫學文獻顯示，感染之初的症狀可能包含頭痛、發燒、噁心。後期症狀則有頸部僵硬、思考混亂、注意力不集中、失去平衡感、癲癇、幻覺等。

美國疾病管制暨預防中心指出，通常感染後5天開始出現病症，但最晚也有過感染後12天才發病的記錄。症狀出現後會急遽惡化，通常約5天內致死。

● 感染後有藥救嗎

由於感染福氏內格里阿米巴原蟲的病例極罕見，科學界對治療方法尚無定論。按美國疾病管制暨預防中心說法，有證據顯示諸如米替福斯（miltefosine）這類藥物有療效，因為過去有3例患者用藥後倖存。

從1962到2022年已知僅4人能在感染福氏內格里阿米巴原蟲後存活。

加州大學河濱分校生物醫學教授威爾森表示，一般人不需因此害怕戲水，但如懷疑自己可能接觸並且突然出現嚴重頭痛、發燒和嘔吐，就應立即就醫。

● 最佳預防之道：避免鼻腔進水

美國疾病管制暨預防中心建議，降低感染風險的最佳方法是盡量避免讓水進入鼻子。威爾森說若覺得所在的水裡不保險，最好就將頭保持在水面以上，使用清潔鼻腔工具時也應確認先以消毒水消毒。

這種阿米巴原蟲在水底的沉積物裡最多，因此人們應避免把水攪動到渾濁。（譯者：陳亦偉）1120810