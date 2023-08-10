大腸癌已連續15年是國內新發癌症人數的第1名，在所有篩檢方式中，大腸鏡被視為預防及診斷的重要工具，其中有不少人因怕痛而選擇舒眠大腸鏡。對此，天莘大腸直腸外科診所院長陳威佑表示，有6族群不適合做舒眠大腸鏡，包括有麻醉過敏史、睡眠中止症、孕婦、嚴重氣喘、心臟疾病及洗腎患者。

陳威佑在粉專「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文表示，大腸鏡是一項常見的大腸檢查工具，可用於檢測大腸與直腸內壁是否有異常或病變，像是息肉、潰瘍、炎症或腫瘤等。其又可分成舒眠大腸鏡跟一般大腸鏡，兩者差異主要是在檢查過程中的舒適度，前者會在麻醉的情況下進行；後者只會給予輕微的止痛劑。

雖然舒眠大腸鏡很方便，可讓患者降低傳統大腸鏡的不適感，但陳威佑指出，以下6族群不建議進行舒眠大腸鏡：

1、曾經有麻醉過敏史：因舒眠大腸鏡需施打麻醉，有麻醉過敏史的患者應與醫生討論並且再斟酌。

2、睡眠中止症：除了麻醉藥物會對呼吸系統造成負擔外，睡眠中止症的人在睡覺時，會反覆性的呼吸暫停，在麻醉期間恐有呼吸困難的風險。

3、孕婦：尤其是在懷孕早期，胎兒的器官和組織發育較為脆弱，容易受到麻醉藥物影響。

4、嚴重氣喘：麻醉藥物會抑制呼吸中樞，再加上處於壓力和緊張的情境下，導致有一定風險存在。

5、有心肌梗塞病史等心臟疾病：舒眠大腸鏡會讓患者處於麻醉狀態，對心臟疾病患者來說會很危險，所以不建議執行。

6、洗腎患者：由於洗腎患者的腎功能不完全，不僅新陳代謝的廢物累積在體內無法排出，腎臟也無法好好代謝和排出藥物，尤其是麻醉藥物。

另外，陳威佑也提醒，大腸鏡可以不用等到50歲後才做，國健署呼籲40歲以上有家族史，尤其一等親有過大腸癌或1公分以上大腸息肉，應每1～2年就進行1次定期檢查；且大腸癌有年輕化趨勢，建議在30歲時就可做第1次的大腸鏡檢查，之後每5～10年進行篩檢，以減少憾事發生。