Q Burger饗樂餐飲集團「深耕台灣，布局全球」，視培育在地人才為企業發展及永續未來的基石，於8/12日「國際青年日」前夕，落實人才永續行動攜手台北城市科技大學觀光系共同簽訂《公費實習獎助學金》專案，以Q Burger創新數位實力與餐飲服務經驗，提供產學合一的多元餐飲實戰機會，讓莘莘學子提前接軌數位化的餐飲產業，為未來就業儲備戰力。

Q Burger饗樂餐飲創辦人暨董事長鄭瑞賓表示，歷經求學與品牌草創時期的歷程，因此更懂得年輕人的心情，秉持「年輕人照顧年輕人」的使命與初衷，希望能發揮餐飲專才並盡一己之力回饋社會，透過本次產學合作激勵年輕人在職場體驗與學習領域能得到雙重的收穫與成長，除提供實習及正職續任機會，更資助超過百萬元的獎助學金，讓學子們獲得「零學貸」的保障，無後顧之憂地發揮潛力、提升競爭力、成就自我，與Q Burger一起為每一位顧客，創造每天第一個美好。

獲國家磐石獎、國家品牌玉山獎肯定的Q Burger饗樂餐飲，積極投資人才不遺餘力，除打造「學習型組織」的企業文化，更將「數位化」融入品牌核心價值，側重人才永續與文化認同。對內不僅運用多元化的靈活培訓模式，讓人員能高效率學習早午餐各項生產與運營技巧，提升員工生產力和留任率，更以優於業界的福利制度鼓勵員工能持續進修、自我成長，並不斷精進專業職能與提升產業競爭力。對外則透過產學合作，注重青年發展並培育台灣在地餐飲人才，積極以ESG中的企業社會責任（Social）提升台灣品牌邁向國際的動能。

Q Burger饗樂餐飲創辦人暨董事長鄭瑞賓與台北城市科技大學觀光系李奇嶽教授，也在雙方代表的共同見證下，與首屆錄取學生和家長共同簽訂公費實習獎助學金同意書，與會家長們不僅認同且支持此專案，更表示此難得的產學界合作機會，能鼓勵年輕學子積極向上學習，更可媒合未來進入優質企業工作、獎助學金減輕家庭負擔。

《公費實習獎助學金》專案錄取學生，從大一新生入學開始，即可擁有「零學貸」的競爭優勢，Q Burger饗樂餐飲不僅全額補助每年近5萬學雜費，每月更提供企業10天實習機會，享有勞健保、勞退金提撥以及包含企業價值觀、顧客服務、產品製作、食品安全、值班管理、及溝通技巧等多元培訓，並補助8千至1萬元不等的生活津貼，讓年輕學子有機會於就學期間存下人生的第一桶金。而在歷經職場的實戰磨練後，自大三起更能銜接全職實習，每月至少有3.2萬元起薪資，大四開始即可在全職實習後續任就業接軌方案，Q Burger也將認列實習期間累積的年資經驗與績效，應屆生們有機會畢業即升遷為Q Burger店經理，起薪亦可隨之調整為4.5萬元起薪，續留任於企業發展，讓人才適得其所、發揮所長。

Q Burger除在台深耕，也放眼國際市場，未來更預計將《公費實習獎助學金》專案播下的人才種子，注入產業養分與數位經驗後深耕萌芽，將個人職涯發展延伸得更遠、更廣，在國際餐飲舞台上開花結果、發揚台灣品牌在全球市場競爭實力！