為因應未來可能軍事威脅，憲兵202指揮部未來將在台北市增設南區憲兵營，憲兵部隊規模將逐年自現行5600人，擴編至1萬1000人。退役中將帥化民認為是為戰時「督戰」、退役少將栗正傑更直呼是為「戒嚴」，引發討論。憲兵指揮部今( 10日)回應，擴編是為了因應敵情威脅，強化衛戍作戰能量，建置可恃戰力。

栗正傑9日在政論節目《新聞大白話》表示，「憲兵擴編1萬1千人，他不是為了對抗中共，他是為了戒嚴！」還懷疑說總統蔡英文「為甚麼會叫5千個憲兵進入台北？」是為了怕明年選舉會發生暴動事件，可以讓憲兵支援警察。

憲兵指揮部今回應，憲兵平時負責特種勤務、協力警察維護社會治安及反恐制變；戰時負責衛戍區守備及支援三軍作戰。依當前敵情威脅，為強化中樞防衛、軍事要塞及重要關鍵基礎設施防護，結合兵役制度轉換，適度調整現行兵力結構，以強化衛戍作戰能量，建置可恃戰力。

憲兵指揮部也說，針對部分媒體報導，未經查證即以聳動標題渲染，污衊國軍官兵氣節、分化國家團結，憲兵指揮部深表遺憾。籲請媒體勿以錯假訊息報導，混淆國人視聽，淪為敵認知作戰操縱伎倆。