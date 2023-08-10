13-year-old Da’vian Kimbrough has signed a professional deal with Sacramento Republic FC in the USL Championship.



He’s the YOUNGEST professional athlete in the HISTORY of American team sports.



He scored 61 goals in 81 appearances for their academy in his first 2 seasons. pic.twitter.com/27RsCWNGTS — USMNT Only (@usmntonly) August 9, 2023

美國有史以來最年輕的職業足球員誕生了，隸屬於美國次級聯賽USL（美國足球冠軍聯賽，僅次於MLS）的沙加緬度共和隊，日前宣布簽下現年13歲又5個月的前鋒金布羅（Da'vian Kimbrough），根據《ESPN》報導，金布羅也同步刷新了北美各大體育聯賽中，簽下職業合約的最幼齒紀錄。

金布羅來自美國加州，擁有美國、墨西哥雙重國籍，2021年進入沙加緬度共和青訓系統，今年6月則接受MLS（美國足球大聯盟）球隊紐約紅牛邀請，以客座身分代表紅牛赴歐參加U13盃比賽，幫助球隊成為首支贏得該項賽事冠軍的MLS球隊，並被選為賽會MVP，金布羅從而一舉成名。

沙加緬度共和隊主席兼GM杜尼文特（Todd Dunivant）相當期待金布羅的未來發展，「金布羅在俱樂部的旅程才正要展開，他是一個不凡的天才，致力於成為出色的足球員，他時常和比自己年齡還要大的球員同場競技、在頂級賽事中逐漸成長，終於如願踏入一線隊。」原本的最年輕記錄由卡里索（Maximo Carrizo）所保持，去年2月和MLS球隊紐約城完成簽約，當時卡里索只有14歲。

包括紐約紅牛等幾支MLS球隊，也曾向金布羅伸出橄欖枝，只不過考慮到MLS的高強度賽事，可能會讓金布羅的身體無法負荷，加上為了保有未來旅歐的可能性，金布羅決定接受沙加緬度共和隊的養成方針，由隊內醫學人員制定出賽計畫以及訓練模式。