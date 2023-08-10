美國有史以來最年輕的職業足球員誕生了，隸屬於美國次級聯賽USL（美國足球冠軍聯賽，僅次於MLS）的沙加緬度共和隊，日前宣布簽下現年13歲又5個月的前鋒金布羅（Da'vian Kimbrough），根據《ESPN》報導，金布羅也同步刷新了北美各大體育聯賽中，簽下職業合約的最幼齒紀錄。
金布羅來自美國加州，擁有美國、墨西哥雙重國籍，2021年進入沙加緬度共和青訓系統，今年6月則接受MLS（美國足球大聯盟）球隊紐約紅牛邀請，以客座身分代表紅牛赴歐參加U13盃比賽，幫助球隊成為首支贏得該項賽事冠軍的MLS球隊，並被選為賽會MVP，金布羅從而一舉成名。
沙加緬度共和隊主席兼GM杜尼文特（Todd Dunivant）相當期待金布羅的未來發展，「金布羅在俱樂部的旅程才正要展開，他是一個不凡的天才，致力於成為出色的足球員，他時常和比自己年齡還要大的球員同場競技、在頂級賽事中逐漸成長，終於如願踏入一線隊。」原本的最年輕記錄由卡里索（Maximo Carrizo）所保持，去年2月和MLS球隊紐約城完成簽約，當時卡里索只有14歲。
包括紐約紅牛等幾支MLS球隊，也曾向金布羅伸出橄欖枝，只不過考慮到MLS的高強度賽事，可能會讓金布羅的身體無法負荷，加上為了保有未來旅歐的可能性，金布羅決定接受沙加緬度共和隊的養成方針，由隊內醫學人員制定出賽計畫以及訓練模式。
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