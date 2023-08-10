花蓮市立幼兒園裡漆上彩虹階梯、還有繽紛的彩繪外牆，市長魏嘉彥與代表蔡翼陽、楊哲灃、歐彥志、莊依婕到園區關心。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市立幼兒園校園改善，面變得更亮眼，進入校園有彩虹階梯、還有繽紛的彩繪外牆，花蓮市長魏嘉彥與多位代表今天前往關心改善工程，校園外觀變得更活潑亮麗，讓小朋友上學到校都有好心情。

市立幼兒園彩虹階梯搭配彩繪牆，讓人眼睛為之一亮，3樓的廁所防漏也進行改善，這次的改善工程計畫是由市民代表蔡翼陽、楊哲灃、歐彥志、莊依婕4人建議款辦理。魏嘉彥今天與4名代表在工程完工之際，前往幼兒園關心施工成果，對於成果感到滿意。

楊哲灃也是家長委員會副會長，他表示，代表會對校園安全非常重視，未來也未爭取更多經費，提升孩子安全的就學環境；蔡翼陽感謝園長的用心，相信小朋友一定非常喜歡彩虹造型的階梯；莊依婕表示，校園塗上新的塗料，豐富的色彩讓校園變得很活潑，歐彥志表示，廁所漏水容易導致孩子跌倒，希望在改善漏水狀況後，能提供孩子一個更安全的環境。

魏嘉彥表示，在這一段時間進行了幼兒園的公共工程的改善，在校門口的階梯及牆面，彩繪了繽紛的色彩，讓小朋友及家長都能以開心的心情迎接一天的到來，讓校園變得更有活力；另外在3樓的廁所有漏水狀況，這次也一併改善，期盼孩子們回到學校生活時，能在美好又安全的環境中學習。

他感謝代表們的大力支持，市公所會持續改善幼兒園的軟硬體設備，讓孩子在這裡快樂、平安的成長。