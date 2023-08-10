掛牌不到兩個月就晉升為高股息5哥的復華台灣科技優息00929，第二次月配息金額公布也沒讓配息族失望，根據復華投信官方網站8月1日公告，00929每單位預計再次配出0.11元，維持如第一次配息水準，若以7月31日收盤價16.65元推算，預估單次現金殖利率0.66%、年化殖利率為7.92%。

00929配息人人想分食 八大官股進場狂掃貨

不過不只配息族狂賀，00929也深受8大官股的青睞，不僅上週天天買超，累計過去5日買超前10名中，買最多的不乏為高股息ETF、債券ETF和金融股，其中又以「月月配」的00929為首選，累計買超4.6萬張，即使把時間拉長至20日，8大官股依舊進場狂掃00929，累計20日買超達12.8萬張。

資料日期：8/4 臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM 中時新聞網整理

00929受益人數創新高 連4週拿下冠軍寶座

事實上，00929在除息旺季助攻下，受益人數一直創新高，不僅單周受益人增加超過1.5萬人，更是連四週全市場受益人數增加冠軍，最新規模也達275.29億元(08/09)，成長速度快速，晉升千億ETF之列指日可待，即便是前陣子AI概念股重挫，造成台股高股息ETF跟著修正，00929仍表現相對穩健，尤其連續兩次配息金額公布都為0.11元，展現其平滑化的配息策略。

月配息打造現金流 00929獲存股族青睞

存股族愛領息，00929「月月配」的確符合許多存股族追求的每月現金流目標，尤其許多投資人追求既能領配息又可追求股價成長機會，現在00929的出現，便成許多存股族的新選擇，值得留意的是，00929於6月底調整成分股，透過5大基本面篩選，剔除過去一年波動度最高的前10％個股，納入股價波動度較低且本益比合理的公司，讓成分股更具潛力，打造存股族理想中的高股息ETF。

想嚐「月月配」甜頭 8/16前持有都來得及！

根據臺灣集中保管結算所統計（截至2023/8/4），00929受益人數已超過13萬人，緊接著第二次除息日為8月17日，存股族想要把握機會進場，最晚於8月16日前持有或買進，就能在9月12日領息，跟著台灣頂尖科技公司掌握「月月配」機會。

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