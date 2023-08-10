行政院發言人林子倫稍早主持行政院會後記者會。（黃婉婷攝）

今年入夏以來，台灣登革熱疫情不斷升溫，截至8月9日總體病例已達1260例，是近10年來同期最高。對此，行政院長陳建仁10日要求衛福部，應密切監測國內外疫情、評估潛在風險，整備防疫人力與物資及相關量能，隨時調整應變作為，並應召集雲林縣、台南市、高雄市共同開會協助防治。

因應登革熱疫情升溫，衛福部上午赴行政院報告「颱風後登革熱防治」，內容指出1260名病例分布9個縣市，其中台南市1053例、雲林縣146例、高雄市41例、屏東縣7例、嘉義縣5例、台中市4例、南投縣2例與台北市、苗栗縣各1例，其中9例重症（目前3例住院中），大於60歲計522例占41％。

行政院發言人林子倫稍早主持行政院會後記者會時轉述，陳建仁指出，根據衛福部疾管署監測結果，東南亞國家登革熱疫情也處於上升階段，各縣市也都有出現境外移入個案的風險。

陳建仁指出，近來台灣各地的個案增加，再加上病媒蚊孳生，需要有更強化控制的必要，請衛福部密切監測國內、國外的疫情，評估潛在的風險，整備防疫的人力、物資及服務量能，隨時調整應變作為，也應召集台南市、高雄市、雲林縣，協助注意孳生源清除，並且做好病例的偵測，更好的來控制疫情。

陳建仁指出，房舍、空地、空屋、設施等務必做好巡查，和孳生源的清除，各級學校開學前也務必做好病媒蚊清除，中元普渡拜拜的區域也需要做好控制，請衛福部一定要跟中央相關部會協助地方政府做好登革熱防治，務必要讓民眾知道，大家要一起來才可以做好，必要時要給予裁處，讓公權力可以實施。