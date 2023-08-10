民進黨總統候選人賴清德副總統日前接受媒體專訪時表示，外界說他是「台獨金孫」的說法是不正確的。台灣國辦公室則質疑賴清德愧對民進黨的創黨黨綱，並問賴「台灣獨立日是那一天？」資深媒體人趙少康認為，獨派一刀殺到要害！

台灣國辦公室9日表示，「賴確實不是台獨金孫，賴是華獨金孫」，賴是中華民國派，不是台灣建國派。「賴清德的發言愧對民進黨的創黨黨綱」。台灣國表示，他們請教賴副總統，如果台灣已經獨立，請問台灣獨立日是那一天？

資深媒體人趙少康9日再《少康戰情室》表示，政治人物要言行一致、理念一致，不是不能改，如果改了，就說「我改了」，不能在那邊亂講一通，否則講的誰會相信？獨派也不相信，獨派問得多好，「賴清德，如果台灣已經獨立，你告訴我，台灣獨立紀念日是哪一天？」

資深媒體人趙少康。（資料照片）

趙少康認為，這一刀殺到要害！因為美國有獨立紀念日7月4日，而民進黨或賴清德老是講台灣早就是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國。「我常常聽了就想吐」，趙少康補充說，台灣什麼時候獨立過？獨立是名字要改成台灣共和國，整個憲法都要改。通通沒改，然後說已經獨立了？這是騙人！

「你也可以講，你們目標就是獨立，但是現階段有困難，所以請大家忍耐」，「這我還佩服你」，趙少康直言，「你以前說不必再追求獨立，因為已經獨立了！」「那些台獨就問你，哪一天是獨立紀念日？9月28日民進黨創黨日是獨立紀念日？還是蔡英文生日？或是賴清德生日？這不是騙人？」