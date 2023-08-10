信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波通膨不僅帶動造價與原物料大漲，過去很久沒漲的工資，也陸續反映市場供不應求，出現工資上揚的現象，除了維修等費用上揚外，家事服務費用與社區管理費也都同步走揚，尤其隨時間過去大樓需要修繕與保養的東西越來越多，甚至有些社區為了因應未來可能要更換電梯的費用，先行預應調高每坪的管理費。

統計資料顯示，7月房租指數為103.89，指數再創新高，不過已經連續兩個月房租年增率都跌破2%，增速似乎有放緩跡象，曾敬德表示，國內房租過去呈現緩漲趨勢，主要受房價達歷史新高與通膨等因素，帶動整體租金走揚，尤其雙北市以外的區域，過去租金水平相對較低，受房價大漲與就業需求增加帶動，租金漲勢較北部顯著，所幸政府不斷增加補貼租金，幫忙租屋族減輕壓力。

至於住宅維修費指數則是109.84，其中兩項維修材料與維修服務，材料部分隨原物料價格回檔，指數未再創高，不過7月維修服務指數則是108.27也是新高。

另外像是家庭管理費用指數7月指數105.07，年增3.52%，增幅高於居住類的其他項目，像是家事服務費，近兩年也明顯增加，惟7月指數稍較6月減少，而住宅管理費過去一段時間漲勢雖較為溫和，不過指數也創下歷史新高的103.2。