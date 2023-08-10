安馳上半年營收35.91億元，較去年同期成長11.84%，稅後淨利0.73億元，每股稅後盈餘(EPS)1.10元。

安馳上半年營收維持近雙位數的年成長表現，其中AMD代理線業績較去年同期成長逾3成表現最佳，主要成長動能來自軍工航太、半導體測試、IDH設計驗證平台需求明顯與智慧醫療等應用市場產品出貨量成長；在ADI代理線方面，人工智慧物聯網(AIoT)、工控、測試設備及儀器等應用面需求保持穩健，在新切入的車用、電池管理與5G通訊等應用市場，亦頗有斬獲，顯示公司積極佈建ADI產品方案的完整度，已陸續獲得回報。

惟受到全球半導體產業高庫存拖累，使安馳上半年毛利率較去年同期減少6個百分點，亦影響獲利表現，然安馳持續進行產品組合的調整，拉升高利基產品營收比重，第二季毛利率11%，相較第一季的10%，已見逐步回升。

展望下半年，安馳表示，大陸經濟復甦速度緩慢、終端應用需求不明朗，以致原廠訂單管理謹慎，客戶訂單排程亦相對保守。從應用市場來看，智慧醫療與5G通訊需求能見度高，下半年應可保持穩定需求，工控、半導體測試與儀器等相關應用，端看全球經濟情勢復甦的時程需求修正調整，軍工航太市場需求雖明確，但因原廠供貨減少，下半年看法亦趨保守。

面對當前全球嚴峻經濟環境，安馳將持續適時調整產品組合，提高ADI及AMD高階整合方案出貨量，並加速新代理產品線的綜效發酵，以維持公司營運表現的穩定，目前已可見Qorvo、Mini Circuits等產品線，在公司強化「雲端運算+5G傳輸+AIoT」的科技應用技術方向上，具有補強現有產品線的綜效，待市場需求轉強，可望帶起新的成長力道。

另外，安馳7月營收5.24億元，月成長4.55％、年減少9.69％；累計前7月營收41.15億元，較去年同期成長8.54%。