相隔12年，國內出現史上第2例俗稱「食腦變形蟲」的阿米巴腦膜腦炎個案，為新北市30多歲女性，發病1周不幸死亡。對此，衛福部次長周志浩10日提醒，指阿米巴原蟲造成感染死亡率非常高，呼籲民眾到野外溪流遊玩時頭部盡可能別進到水裡，若親水過幾天有腦炎症狀，頭痛、頸部僵硬及知覺喪失等症狀，務必趕快送醫。

周志浩上午出席行政院會後記者會時指出，阿米巴原蟲造成感染死亡率非常高，所幸發生情形相對少見，前一例出現是在2011年，國外偶爾也會看到類似報告。衛福部接到此案件後立即處理，針對個案曾接觸到的室內親水設備全面消毒與停業；此外，針對游泳池等相關親水場所也會加強水質檢驗，並要求業者全面消毒。

周志浩呼籲，民眾赴野外溪流時，盡可能別將頭部沒入水裡，可以降低感染機會，因為阿米巴原蟲主要是透過水灌入鼻腔，再經神經系統侵犯腦部，如果親水過幾天有腦炎症狀，頭痛、頸部僵硬及知覺喪失等症狀，務必趕快送醫，醫生會給予妥適治療。