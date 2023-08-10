上緯投控(3708)材料本業獲利仍顯低迷，但在處分風電持股6.8億元利益入帳，第二季EPS7.11元；上半年EPS7.31元，創歷史次高。

上品因半導體客戶投資計畫遞延，營收推進力道受阻，第二季毛利率44.07％，比去年同期44.54％縮減，稅後盈餘3.76億元，年減15.43％，EPS4.75元，但在大陸市場增長、利基部署支撐下，上半年毛利率45.28％，營業利益11.19億元，稅後盈9.14億元，年增13％，EPS11.56元。

南寶在整體營運效率提升下，第二季營業利益6.63億元，年增57.4％，營業利益率連六季提升，達13％，創上市來新高，淨利4.57億元，EPS3.79元，年成長46.9％；上半年EPS9.68元，年成長10.5％。

上品因台、美等半導體客戶建廠需求遞延，第二季營收季減14％、年減8％，營收貢獻以大陸化工客戶需求改善為主。7月營收3.76億元，年減28.38％；前七月營收35.02億元，年增1.22％。

分析師認為，上品在手訂單仍維持高檔，業績呈波動是認列時間點隨客戶建廠進度後延；以產品組合來看，原料漲價目前仍能反應予客戶，響程度有限，毛利率得以持穩走堅。後市成長動能端視半導體建廠作業轉順回升。

泓瀚因經濟解封，需求復甦，第二季EPSEPS0.4元，年增73.9％；上半年營收3.13億元，營業利益0.19億元，淨利0.31億元，EPS0.94元，年增30.56％。

由於上緯公告出售手中風睿能源(風場開發商)股權獲利約3,830萬元，加上第三季應會再進帳部分出售風場股權收入進帳，全年獲利可望因業外豐厚收入進帳支撐，仍有機會交出1個股本以上表現。