台泥今宣佈廣東英德廠的43.2MW(千瓩)儲能系統正式啟用，為目前大陸同業中最大。(台泥提供)

台泥在兩廣的水泥廠儲能有進展！今(10)日宣佈廣東英德廠的43.2MW(千瓩)儲能系統正式啟用，為目前大陸水泥業中規模最大，每年預計可儲存4600萬度。另廣西貴港廠5.6MW儲能設備今年3月已先使用，每年則能儲存1100萬度。

2022到2023年間，英德廠陸續在廠區內建置超過8MW(8000瓩)的太陽光電，為此建置由義大利子公司NHOA規劃設計的儲能系統，所產綠電接入廠區的110KV變電站，供應廠內使用。台泥說，平時將產生的再生能源儲存在電力撲滿內，平滑化太陽能發電高效輸出於用電尖峰，也作為突然斷電時水泥廠的備援電力。

此外，儲能系統還可在夜間用電離峰時段充電，白天用電量尖峰時段釋出夜間儲備的電力，讓水泥廠藉由浮動電價機制，獲得額外經濟效益。

台泥估計，英德廠儲能投入使用後，每年預計可儲存4600萬度，並可以通過調節離尖峰電力需求，一年為該廠節省2130萬元人民幣電費支出。再配合大陸廣東省政府儲能發展政策，還可額外獲得270萬元人民幣政府補貼。

另廣西貴港廠實施「光電＋儲能」戰略，預計2023年底達到11MWp裝機容量，該廠儲能為台泥在大陸第一個電池儲能項目，主要利用廠內閒置土地，在總變電站旁建設9座電池櫃。

3月已經有5.6MW／33.54MWh儲能設備投入使用，每年估可儲存1100萬度，通過調節電力需求，年省500萬元人民幣電費。