展望後市，第三季起為茶飲暑假旺季，Sharetea歇腳亭門市業績應可望逐步提升，聯發國際表示，公司將持續擴展海外版圖，優化經營團隊的競爭能力，強化行銷和教育訓練等資源，整合國際採購供應鏈系統資源，控制營業成本，以全年開出40家新門市的目標不變，期能穩定公司營運成長動能，力拚下半年業績表現優於上半年。

聯發國際表示，雖然受大環境影響使歇腳亭美國門市業績下滑，但美國「Sharetea歇腳亭」門市已達一定規模，且在公司與加盟店長期經營合作關係的緊密黏著下，美國門市續約率高達90％以上，公司營運業績仍得以維持一定表現水平。

聯發國際表示，歇腳亭自2011年起轉往海外發展，如今遍布四大洲、12個國家。公司更加積極布局國際市場版圖，將目標瞄準在美國及香港等高毛利消費市場，目前全球近400家門市，其中美國150家門市以上，更為進軍美國市場的眾多台灣手搖品牌中，市占第一。Sharetea歇腳亭」本月亦在北卡羅來納州展新店，提升品牌在美東的市佔率，隨美國和香港市場大規模展店計劃持續推進，將可挹注公司營收及獲利。