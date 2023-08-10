新北市衛生局9日接獲衛福部疾管署通知北部一名女性感染福氏內格里阿米巴原蟲，經查該案潛伏期間曾至本市某室內親水設施營業場所，衛生局立即會同中央前往該場所進行採檢環境檢體與水質檢體，後續由中央帶回檢驗，以釐清感染源，為保障民眾戲水安全，衛生局要求業者即刻起預防性停業，加強淨空消毒。

衛生局表示，依據衛福部公告「營業衛生傳染病防治管理規則」，泳池池水餘氯濃度建議保持1-3mg/L，現場檢測水池餘氯含量皆未達標準(大池0.86 mg/L、小池0.06 mg/L)，衛生局現場輔導業者改善並加強落實清消措施，後續待水質檢驗結果出爐，如確實檢出阿米巴原蟲，將依消保法開罰6萬-150萬。

經與疾管署討論，考量本案感染源未明，依傳染病防治法第21條規範，衛生局要求業者提供7月21日至8月9日顧客及工作人員名單，初步調查工作人員共計12人、顧客人數約630人，衛生局將逐一通知確認健康狀態，並提醒進行自我健康監測兩個星期，期間若有不適應儘速就醫，同時衛生局要求轄內親水設施業者務必加強落實自主管理及清消，衛生局將加強抽驗。

衛生局指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水(如湖泊及河川)、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播，人類病例罕見。

籲請民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。