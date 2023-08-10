永靖鄉農會農民綜合活動中心讓當地盼了20年，如今順利取得興建用土地，未來興建完成後整合，不僅可以省下要租用分社的5、600萬年租金，還提供更新更優質的農民教育訓練與家政研習等相關活動場地。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化是農業大縣，永靖鄉農會為提供更舒適優質的農民教育訓練與家政班研習活動場域，農會10日在同安分部舉辦農民綜合活動中心新建工程開工動土典禮，縣長王惠美、農業部農民輔導司長陳俊言、縣農會總幹事張建豐等人與會，農會表示，基地原本是抵押擔保品，歷經20餘年各方努力協商整合，才能順利開工，得來不易。

永靖鄉農會農民綜合活動中心讓當地盼了20年，如今順利取得興建用土地，未來興建完成後整合，不僅可以省下要租用分社的5、600萬年租金，還提供更新更優質的農民教育訓練與家政研習等相關活動場地。

王惠美指出，地方農民已經盼了20多年，感謝永靖鄉農會用心協調，也要感謝農業部的支持，才能完成活動中心的規畫與籌資，並順利興建，後續也要拜託中央多多關心支持彰化縣的農友。

農業部農民輔導司長陳俊言說，感謝縣府支持，中央大力補助，共同協助農會支持農民，期盼完工後能提升農會服務品質，未來活動中心將配合中央政策，成立綠色照顧站，讓都市、農村裡的高齡者都可以在農村找到活力，提供農友更好的服務。

彰化縣農會總幹事張建豐表示，這塊土地原本是抵押擔保品，歷經20餘年各方努力協商整合，才能促成，可以看見永靖鄉農會的執行力，也感謝中央挹注經費，也謝謝王惠美縣長支持，對彰化農產行銷，無論縣內還是全國排名都是名列前茅。

永靖鄉農會理事長詹日新表示，這塊土地經歷過許多風風雨雨，總幹事陳翠玲就任後積極處理土地問題，感謝王惠美縣長與農業部的相助，相信活動中心完成後，可以帶給在地農民更好的學習與交流空間。