前瞻基礎建設計畫遭在野質疑成效低落，行政院長陳建仁10日於行政院會中指出，有人說「前瞻基礎建設計畫」是債留子孫，他完全不同意，這是幫子孫投資未來，使他們未來在經濟上、社會上有更好的發展，且前瞻進行過程中，國家舉債反而減少，還債的金額反而增加。

行政院發言人林子倫稍早主持行政院會後記者會時轉述，陳建仁指出，過去台灣基礎建設的競爭力和新加坡、香港及韓國比較，有很大進步的空間，城鄉的建設也失衡。蔡總統上任以後提出「前瞻基礎建設計畫」，強化我國重要的基礎建設、促進區域均衡的發展、改善人民的生活品質，並且為經濟成長奠定動能。

「有人說前瞻基礎建設計畫」是債留子孫，我們完全不同意。」陳建仁指出，前瞻建設是幫子孫投資未來，使他們未來在經濟上、社會上有更好的發展。蔡英文總統上任時候，舉債決算大約5兆4000多億，到現在為止是5兆8000多億，增加4000多億的舉債，相較於以前的舉債狀況少很多，顯見前瞻執行過程中舉債減少、還債增加。

陳揆指出，有人批評施政應該不分藍綠，但基礎建設卻是藍綠不均，而前瞻基礎建設不只是均衡南北發展，城鄉發展也有所均衡，像「班班有冷氣」、「生生用平板」，營養午餐的中央廚房由大帶小等等，還有相關長照建設，另有水環境改善，使得台灣雖面臨兩次百年大旱，也避免地方出現缺水的情形。 他舉例，最近碰到兩次颱風，高屏溪的水濁度飆高到平常的420倍，如果是比起以前，翡翠水庫在蘇迪勒颱風的時候，水就不能喝了。因為我們有前瞻建設跟伏流水的計畫，所以高雄市的供水完全沒有問題。事實上前瞻建設跟一般人民的生活息息相關。

他表示，國際上對我們基礎建設指標的評比，瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力年報，這是全世界公認，在世界競爭力評比最好的指標，在64個評比國家當中，台灣的總體排名從2018年的第17名，提升到現在2023年的第6名，總體的競爭力提升11名，基礎建設項目也從2018年到2023年，從第22名提升到第12名。

「很顯然的，前瞻基礎建設投資進來後，國際認證前瞻基礎建設實際上是有效的。」他表示，這使得國內基礎建設在全世界64個評比的國家排到第12名，在亞洲更是相當傑出。他要再次強調，前瞻建設有它的成果，也讓國外看到臺灣。更重要的是，前瞻建設就是為我們的子孫打下未來更幸福、更溫暖，讓我們大家一起努力。