針對陸方仍未開放陸客團赴台旅遊，南台灣觀光產業聯盟總召集人、高雄漢王洲際飯店集團總裁、現任行政院大陸委員會諮詢委員林富男指出，若媒體報導屬實陸方未開放來台，此舉太過意氣用事，也表現對台灣不友善的態度。（柯宗緯攝）

交通部長王國材今年初高喊，今年要吸引600萬國際旅客來台，其中包含100萬陸客。然而，大陸文化和旅遊部今（10）日公布第3批大陸旅行社經營中國公民組團赴有關國家和地區名單，共計78個，台灣仍未入列。對此，高雄觀光大老痛批，「政府跳票，人民可以跳稅嗎？」更悲觀認為明年大選前，陸客來台絕對無望。

針對陸方仍未開放陸客團赴台旅遊，南台灣觀光產業聯盟總召集人、高雄漢王洲際飯店集團總裁、現任行政院大陸委員會諮詢委員林富男指出，若媒體報導屬實陸方未開放來台，此舉太過意氣用事，也表現對台灣不友善的態度。

林富男認為，當然也因為台灣對於陸方也不夠友善，「我們也確實給人家限制太多，我們也太過於『親美抗中』」，因此，雙方會產生很大的惡意螺旋，大陸才會對於採不開放到台灣旅遊的態度。

「現在陸客1個都沒有，政府可以跳票，百姓對政府的稅，可以跳稅嗎？」林富男直言，當初王國材喊出今年要吸引100萬陸客來台，但如今根本不用盼望了。他建議，兩岸應當要互遞橄欖枝，降低台海的緊張情勢，否則以現況來看，恐怕到明年1月13日大選之前，陸客來台都沒有希望。

他更以自身經營的兩家飯店高雄漢王洲際飯店、墾丁天鵝湖飯店為例，7、8月住房率僅3成，撇除疫情時期外，從沒看過如此寒冬。是否因為國境解封，國人瘋出國影響？他直說，現況台灣觀光逆差大，「政府是不是要檢討，為何外國人不來台灣旅遊，到底台灣出了什麼問題？」而就算國際客來台，目前也多半選擇北部，南部相對而言較為弱勢。