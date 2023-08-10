和泰汽車公布上半年財報，一舉擺脫去年防疫險虧損陰霾，更創下歷史新高。 2023年1-6月累計前2季合併收入1395.33億元，稅前淨利達155億，較去年同期大增82.7億，年成長達114％，累計EPS為21.74元，表現亮眼，今也通過全公司平均調薪達2.93％，表現優異的員工最高更可有7.5％調薪。

和泰車表示，上半年度獲利增加，主要來自車輛銷售本業貢獻。因車市供應回穩，豪華進口Lexus銷售高達16946台，去年比171.8％，寫下歷史新高紀錄，上半年還連續5個月勇奪豪華車銷售第一名，大幅挹注本業收入。

TOYOTA COROLLA CROSS穩居全車種銷售冠軍，更在RAV4、TOWN ACE等眾多車款領軍之下，表現突出。TOYOTA與Lexus雙品牌登錄台數高達76787台，佔有率32.7％，去年比109.1％；下半年更有LM及YARIS CROSS等新車上市效益，可望帶來新一波銷售佳績。

和泰集團小金雞和潤亦表現不俗，上半年合併營收135億元，年增26.6％，稅前淨利達26.68億，台灣、大陸營收都有所成長，並正式進軍東南亞市場，持續推升獲利動能。

和泰車今年已無防疫險虧損干擾因素，且各轉投資公司持續穩定成長，進一步推升EPS創下新高，未來表現可期。另董事會也通過年度員工調薪案，在獲利與營運均穩定成長的狀況下，公司與員工分享經營成果，全公司平均調薪達2.93％，表現優異的員工更可有7.5％。