EV、AI相關電源，充電樁及微電網領域產品明顯成長，成為台達電力抗大環境不景氣，維持今年營收成長主要動能，台達電7月合併營收為359.74億元，月增3%，年成長5%，累計前7月合併營業收入為2293.85億元，年成長11%。

台達執行長鄭平表示，第3季會比第2季好一點，算穩定成長，今年看到比較大幅成長是EV及AI相關電源產品，充電樁及微電網領域亦會成長，至於其他產品成長有限。

各大雲端伺服器品牌廠啟動AI伺服器軍備賽，台達電挾伺服器電源市佔率超過一半，以及公司在高瓦數電源技術優勢訂單滿手，海英俊表示，若以最嚴謹3000瓦以上，甚至5000瓦到6000瓦GPU為主AI伺服器電源約佔台達伺服器電源約15%，目前台達電源產品年營收約40億美元，伺服器電源約佔整體電源產品一半，約20億美元，若依AI伺服器佔伺服器電源10%到15%推估，AI伺服器營收已達2億美元到3億美元。

海英俊表示，目前在手AI伺服器電源訂單很多，由於AI伺服器電源毛利率很好，對整體毛利率將有正面助益，我們長期目標是毛利率30%，淨利率10%及ROE 20%。