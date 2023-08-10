momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，112年7月合併營收約84.6億元，年增6.6%，再次改寫歷年同月新高，富邦媒表示，7月營收成長動能來自「暑假與夏季商機」，旅遊票券、電視電玩、攝影器材、美妍及美體保健食品等都有不錯的銷售表現，加上畢業季助攻，機車也出現購買熱度，momo網路購物營收較去年同期成長7.4%，締造歷年同月佳績，業績佔比達96%。

富邦媒今年前7月合併營收約597.9億元，年成長6.7%，續創歷年同期新高。

展望8月，富邦媒表示，在「父親節」送禮需求推升電動刮鬍刀等家電買氣，以及「中元普渡」及「七夕情人節」節慶商機挹注下，有望為8月營收挹注動能。

看好直播新零售趨勢，富邦媒擘劃「直播電商」新藍圖，開創官方直播頻道「momo官方主題直播間」，9月起每日五檔主題直播「同步」且「不斷播」帶給消費者兼具育樂與消費的內容直播，搶攻直播大商機。