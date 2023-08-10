新冠疫情重創各行業，許多行業卻在疫後面臨大缺工困境，桃園市目前以餐飲旅宿業的缺工情形最為嚴重，有高達500多個職缺數，其次為客運業缺駕駛員、航空業缺地勤人員。市府表示，疫後積極舉行徵才活動，媒合成效不錯，無奈職缺數過多，會持續努力協助業者招攬人才。

疫情期間許多行業因應防疫政策而轉型，像是民宿旅館改作為防疫旅館，也有不少業者不堪負荷，選擇縮減人力甚至裁員。為協助各行業復甦，勞動部5月起推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，針對專案職缺提供相關補助，就業職訓服務處統計，目前市內餐飲旅宿專案職缺數有571個、航空地勤專案職缺數則有70個。

就業職訓服務處長陳秋媚指出，餐飲旅宿業因有許多餐廳倒閉、暫停營業，因此職缺數居冠，而航空業缺乏以勞力為主的第一線清潔人員，招募上遇到困境，原因在於多數勞工會希望找離家近的工作，倘若需要每天到機場工作，地理位置不便會進而降低勞工的就職意願。

觀旅局也說，接獲許多旅宿業者反映非常缺人手，疫情期間民眾不敢外出遊玩，旅宿業也為此受到衝擊，多數旅館及飯店協助改作為防疫旅館，所需人手銳減，因此員工陸續轉職，而2年半過去，轉職的員工已在新工作步上軌道，很難再把人召回來，目前旅宿業最缺房務人員，由於年輕人較不喜歡清潔、鋪床等勞力工作，招募上也較為困難。

客運業在疫情期間因乘載量低導致人力流失，疫後乘載量逐漸恢復，人力需求也跟著大增。陳秋媚表示，客運司機缺工並不在勞動部專案補助職缺內，已請業者積極針對疫情期間流失的的人力尋求回任，另也將尋找已取得職業小型車、普通或職業大貨車者，透過駕訓班受訓取得職業大客車駕照，投入運輸行列。

就業職訓服務處表示，缺工部分透過2個中心及就服台同仁積極協助媒合中，8月還有2場現場徵才活動，18日早上9點至下午1點將在中壢區公所登場，參與的廠家家數有36家，現場將提供近2000個職缺；23日下午1點半至3點半將於大順大昌市民活動中心登場，廠家家數有22家，約提供1000個職缺。