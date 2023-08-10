Bottega Veneta以《心向於你》為題發布情人節微電影。（Bottega Veneta提供／林欣儀台北傳真）

Bottega Veneta BRICK CASSETTE 紫晶色編織皮革肩背包，7萬5400元。（Bottega Veneta提供／林欣儀台北傳真）

七夕情人節將近，不少時尚品牌也推出限定單品、形象廣告，吸引民眾關注，例如上月才至北京辦秀的Bottega Veneta，品牌創意總監Matthieu Blazy這個月則推出情人節形象短片《心向於你》，邀請混血歌手米卡（MIKA）穿梭於大街小巷追逐愛。

Bottega Veneta CASSETTE 紫晶色編織皮革斜背包，5萬1700元 。（Bottega Veneta提供／林欣儀台北傳真）

Bottega Veneta MINI JODIE 紫晶色編織紋路手提包 ，10萬1800元。（Bottega Veneta提供／林欣儀台北傳真）

影片中一群人各自在不同城市奔馳著，聚焦他們追求愛的純粹和喜悅，藉由突如其然的偶遇與過去的戀人擦肩而過，或是與陌生人的萍水相逢，闡述著不同情感的經歷，在短片中雖然每個角色、服裝的片段不長，但可發現品牌特別為各個經典單品換上「紫晶色」，俏皮浪漫的色彩十分吸睛。

SHIATZY CHEN 夏姿．陳 2023 七夕情人節以Across The Universe為題，表達愛情不受距離、時間限制。（SHIATZY CHEN提供／林欣儀台北傳真）

經典立領開版印花連袖襯衫，意者店洽。（SHIATZY CHEN提供／林欣儀台北傳真）

經典手繡開版絲緞外套，5萬1800元。（SHIATZY CHEN提供／林欣儀台北傳真）

SHIATZY CHEN夏姿．陳 今年七夕以「Across The Universe」 為題推出早秋系列，象徵愛可穿梭於各個空間無度，不受距離、時間影響，本季品牌採用高級純白鵝絨，打造「彭潤羽絨」單品，呈現寬鬆的街頭風輪廓，另外也有以刺繡勾勒出的兔子與芍藥等圖騰，象徵著東方月亮上的傳說，今年七夕品牌主打一套中式立領白襯衫，女款可下翻中式立領、連袖斜襟則展現了品牌精隨與實穿性兩者的結合，男裝則延續著夏姿以東方文化基底之上，在棉布襯衫上以細繩製作而成的球狀盤釦，呈現出東西方的服裝歷史脈絡。