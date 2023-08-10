基隆市議員林旻勳（中）表示，會請里長將要設立行穿線與號誌的區域確認清楚，並希望公路總局與基市府要釐清權責，下周五將再行會勘，希望能解決問題。（市議員林旻勳提供／徐佑昇基隆傳真）

基福公路已成為遊客駕車前往平溪貢寮等地的首選，但車流暴增也造成沿途民眾的安全隱憂。（市議員林旻勳提供／徐佑昇基隆傳真）

基福公路通車後，使北部地區前往平溪、貢寮等地有了新的選擇，但因路幅窄，假日車流量大，常導致交通事故。基隆市議員陳冠羽表示，從2019年至今，已經發生2起死亡車禍，地方希望增設號誌與行穿線，但主責的公路總局卻消極應對，市議員林旻勳則希望公路總局與基市府盡速釐清權責處理。交通處回應，該路段隸屬公路總局管理，將研討可否有協助的空間，維護市民安全。

位於基隆暖暖的基福公路自從2015年通車後，因路程較快速，是假日遊客前往平溪和貢寮等地的新選擇，但由國道下交流道匯流至暖暖東勢街時，由於陸服大幅縮小，就會導致嚴重壅塞情形。此外，在東勢街段沿途有許多住宅區的路口，但因號誌與行穿線等設施不足，也容易發生事故，今年7月底還發生一起死亡車禍。

對此市議員陳冠羽及市議員林旻勳前日至事故現場會勘，陳冠羽表示，當地居民希望在東勢街77號路口段劃設綠底行人穿越線，同時設置號誌燈跟轉彎口前的預告號誌燈，然而卻陷入號誌燈到底該由公路總局或是基隆市政府交通處設置的僵局，因此問題遲未能解決。

陳冠羽批，基福至今已通車8年，山側暖東、暖西里里民的安全回家一直缺乏保障，而在事故發生地點，基市府仍未與公路總局取得新設跟維護號誌燈的共識。公路總局表示只管養牌面和標誌標線，號誌燈不屬於其管理；而市府則說沒收到公路總局移交號誌燈權管的公文，形成互踢皮球的現象。陳並建議公路總局參照基金一、二路的經驗，由中央提供經費後再由市府設置跟維護管理。

林旻勳表示，後續將請當地里長協助市府針對東勢街上需增繪行人穿越號誌的地段確認清楚。下周五將再進行一次會勘，盼能儘速改善此段交通問題。

但林也提及，基福公路當初有聯外道路的規畫，疑遭地方人士阻擋未成，若當初順利開闢，就不會有現在的交通和噪音等問題。

對此交通處回應，該路段屬公路總局所管轄，因此相關設置還是要透過公路總局辦理。至於相關設備是否能有協助的空間，將會再進一步研究，也希望能保障市民安全。