雷嘉汭、張耀戲外與李銘順互動有趣 。（八大電視提供）

張耀談角色阿布杜爾死刑 ，直言「痛苦永遠留在心中」。（八大電視提供）

原本是陽光男孩的張耀，為角色從內而外變了一個人（八大電視提供）

被評為年度神劇《八尺門的辯護人》自首播後，飾演印尼籍看護的雷嘉汭，被許多人誤認真的是印尼人，她笑著回應：「很多親朋好友都來跟我說，我可能在投胎之前是印尼人。」至於劇中涉嫌殺害船長1家3口命案的印尼籍演員張耀Trevyn Zhang，日前受訪時表示，他飾演阿布杜爾需要面對死刑的那一幕，「我真的感受到他的痛苦，這將永遠留在我心中。」這也是首次參與戲劇演出的張耀，最難忘的一場戲。

對於劇情尾聲最關鍵的監獄戲，雷嘉汭透露，她從監獄走出來捂着耳朵，親友們都是邊看邊淚流不止，看完後就睡不著覺，覺得很沉重，「而且監獄這段完完全全沒有配樂，導演跟剪接都沒有放聲音，是很寫實、真實的演出。」面對劇情走向，角色情緒低落，雷嘉汭說，拍戲期間收工後回家，她會用香氛蠟燭緩解自己的心情，將角色封起來。

來自印尼的大學生張耀，因還不會中文，他接受八大電視專訪時以英文回應分享演出《八尺門的辯護人》的心境，「最困難的部分就是成為阿布杜爾的事前準備，無論是身體上、還是精神上。」因為自己太投入角色，原本的性格和行為在現實生活中發生了變化。張耀說：「在這之前，我很外向，我總是想出去玩，結交新朋友。但是當我深入角色後，我總是想一個人待著，我害怕和任何人說話。」

私下是陽光男孩的他為戲嘗試挑戰，由內而外完全變成不同人，但也差點鬧上家庭革命，張耀說：「我的家人很生氣，尤其是我媽媽，因為她看到我突然的身體轉變。」由於之前沒有讓媽媽知道，他將在《八尺門的辯護人》演出阿布杜爾的角色，但隨著戲劇上映播出，網路聲量爆棚，外界對他初試啼聲的演技驚艷不已，「家人朋友看到我的表演後，給了我最好的鼓勵！」

談到劇中與他對戲最多的公設辯護人李銘順及通譯雷嘉汭，張耀想起拍戲空檔時的相處時光，他說有一次和雷嘉汭想錄製短影音，對方提議在李銘順面前說唱跳舞，看看前輩的反應，「當銘順哥休息時，我們在他面前跳舞，他的反應太搞笑了，就像父親被兒子女兒打擾一樣！」