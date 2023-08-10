劉祿存（小祿）從《模范棒棒堂》節目出道，隨後組成偶像男團「Choc7」超克7，近年來受到許多廠商喜愛，收到不少時尚活動及主持工作邀約，也不時在綜藝節目看到他的身影。然而擁有一副好歌喉的劉祿存，最近晉升為駐唱歌手！從今年2月開始便在「隱世餐酒館」駐唱，會有這樣的機緣，竟是因為「一場夢」，他笑說：「有一天我夢見卓義峯在這家餐廳唱歌，夢中我還問他有沒有機會也可以來這裡唱歌，醒來後感覺是老天希望我這麼做，便真的鼓起勇氣把所作的夢告訴卓義峯，沒想到因此得到這個機會，真的很開心。」

過去從未有餐廳駐唱經驗的劉祿存，回想第一天表演時，心情緊張到吃不下飯，女友跟一群好友都到場應援，不時在台下尖叫、鼓掌增加他的自信心，「前幾次是緊張大於興奮，比較熟悉之後，才慢慢享受整個演出過程。」

2年前劉祿存在疫情期間，與卓義峯、陳大天、海產、大根在IG直播開唱，受到熱烈迴響，粉絲更幫他們取團名「小卓吧！祿天海尼根」，對於這次能一圓歌手夢，劉祿存還特別請教卓義峯相關問題，「他有分享這裡的客人都喜歡什麼類型的歌曲或歌手，也會熱心幫忙調整我的歌單，讓整個表演氣氛更適合。另外，我也有問他都怎麼開嗓，得到答案竟是他沒有開嗓的習慣，真的是天生實力。」

在餐酒館駐唱難免會遇到酒醉的客人，有一次讓劉祿存印象相當深刻，「當時我正在唱抒情歌，有個喝醉的阿姨可能喝得很開心，便走到舞台前面，然後在我旁邊開始跳起探戈，還想拉著我一起跳，當下她好像真的有點太嗨，服務生怕影響其他客人看表演，就趕快請她坐好。」劉祿存也提到，可能是自己有「主持魂」，每唱完一首歌會習慣一直講話，很怕有空拍的時候，結果一場45分鐘表演結束，反而是累到自己，還被工作人員提醒「其實可以不用講那麼多話」，女友也鼓勵他「可以再放鬆一點」。

先前劉祿存上小S主持的節目《小姐不熙娣》，大方分享自己會化妝的技能，播出後在網路上引發熱烈討論，他笑說：「滿意外大家對男生化妝、男生愛美這件事情，好像還是略顯驚訝，我覺得現在是滿普遍的，當然我們因為工作性質的關係，比較需要這一塊。」他透露，學化妝是從沒有經紀公司時期，因為有些活動要自己接，並且自己打理自己，才開始接觸，但初期上網自學，在還是門外漢的狀況下，亂買一些彩妝品，走了不少冤枉路，「真正開始上手進步，是跟現在女友在一起之後，等於她成為我的美妝小老師，會跟我講整個化妝步驟，還有需要用到的色號，我現在用的粉底就是她帶我去買的，陪我試顏色，並介紹覺得不錯的品牌。」

劉祿存表示，很多人會認為男生化妝很不man，他說：「開始我也會覺得這樣，但因為在很多場合跟狀態都需要自己化妝，就覺得其實多學一項技能沒什麼不好，不管男女保養或愛美都是一件很棒的事情，對我自己的工作也是禮貌與尊重。」現在除了自己女朋友，他還會看一些美妝老師在YouTube教的男生化妝技巧。至於是否也會向姊姊劉容嘉討教？劉祿存笑回：「不會，因為她是極度不愛化妝的人，能不化就不化，對我會化妝也不會很驚訝，反而收到色號比較深的化妝品還會給我用。」

回想初期才剛學化妝時，劉祿存曾鬧過笑話，「當時我化了一個失敗的妝出席活動，因為買到太白的粉底液，結果臉跟脖子的色差差了好幾倍，還被很多朋友發現，每個人見到我都是欲言又止的表情，真的蠻糗的！」現在的他已經可以做到，臨時找不到化妝師幫梳化時，自己就可以打理好自己，並且完妝出席活動。

劉祿存甜蜜透露，很多化妝知識手法都是女朋友教的，也常帶著他添購化妝品，「我們回到家會一起卸妝，步驟如果太粗魯還會被她阻止。」最後，他也提醒在學化妝的男生，除了先把自己膚質打理好，化妝時也要注意細心跟手法盡量溫柔，並找到適合自己的彩妝品顏色，「化妝對男生來說，有時候是耐心的考驗。」