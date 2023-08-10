台南1家科技公司在苗栗縣公館鄉興建電能儲存場，引發居民抗議。（李京昇攝）

地方民代群起反彈。（李京昇攝）

台南1家科技公司在苗栗縣公館鄉興建電能儲存場，引發居民抗議，也讓縣長鍾東錦大動肝火，痛批中央、台電手段「偷雞摸狗」不尊重地方。縣府10日邀集業者與地方民代到場會勘，地方再批業者罔顧地方民意，根本是「先斬後奏」；業者強調，申設程序合法，並預計19日再開說明會釋疑。縣府則指，若業者得不到地方共識，將強制斷電並要求拆遷搬離。

該科技公司去年9月租下公館鄉五谷一路1處荒廢農地，建置1.2MW電能儲存場，今年1月檢驗掛表接電，用地雖是乙種工業區，但從建置過程到接電，地方、縣府渾然不知，直到本月初由前鄉代周逢甲爆料才知情，附近住戶更斥責「連住在對面的阿婆都不知道」，並質疑有公安疑慮。

縣長鍾東錦為此直批中央手段偷偷摸摸，用盡計謀想瞞天過海，只會引起地方群起反彈，他認為公務機關之間最起碼要開大門、走大路，而不是偷偷摸摸。

縣府10日下午邀集能源局、台電公司、消防局、業者與公館鄉公所等單位到場會勘。公館鄉長何在鑫表示，電能儲存場的場址地勢低窪，旁邊又是地方信仰中心的土地公廟，經常會有居民前往參拜，如果豪雨導致淹水或天氣過熱，他擔心設備承受不住故障，可能衍生爆炸等公安疑慮，他希望業者可遷移到工業區內施設。

「業者是走法律漏洞！」縣議員孫素娥痛批，業者行為猶如侵門踏戶，連跟地方溝通都沒有溝通，甚至還偷接用土地公廟的電力，台電、能源局竟放任業者設置電存場，根本是官商勾結。

縣議員曾美露說，電能是現在趨勢，地方不會刻意反對，但設置位置周邊都是住宅區，要是有一點閃失，對任何人都無法交代。

公館鄉民代表張金隆、周羽心、陳建華等人表示，電能儲存場可能有電磁波的問題，現場也不見任何排水設施，如果一場大雨，可能就會淹沒導致設備出問題，他們要求業者要辦說明會，如果沒辦法讓地方安心，請業者盡速拆遷。

業者代表指出，設置電能儲存場前，相關儲能系統都有取得第三方公證單位認證，設置安全距離也有達到遠離加油站、醫院、學校等地區30公尺以上，同時取得消防技士簽證，申請設置程序也都符合法規。

業者代表提到，設備場址有設置抽水幫浦，未來也會協助綠美化環境、更換土地公廟燈具等敦親睦鄰計畫，公司預計19日舉行地方說明會，詳細向大家解釋說明。

縣府工商發展處都市計畫科長黃郁倫指出，設置電能儲存場都應依都計相關法令，先行向主管機關申請土地容許後才可設置使用，針對業者「先斬後奏」將先依都市計畫法開罰6萬元，若業者未來無法取得共識，將請台電強制斷電，並請業者拆除設備遷離。