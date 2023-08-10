搭乘大眾運輸讓座是美德，不過遇上不知道該不該讓座的窘境該怎麼辦?藝人侯昌明表示近日搭捷運時，看到面前有個女生肚子有點隆起，但不確定是否真的懷孕，便陷入是否要讓座的天人交戰局面，立刻引起諸多網友共鳴。

侯昌明表示平時搭捷運時，都會習慣性看是否有需要讓座的人，巧好面前有位肚子隆起、骨盆有點寬的女士，當準備要起身讓座時，從面容判斷疑似不像該懷有身孕的年紀，便陷入天人交戰的狀態，他表示倘若只是體型較胖，若讓座對方一定臉上三條線，如果對方真的懷孕，不讓座內心又會相當不安，導致整路都在想著對方有沒有懷孕，接著反問網友：「是我自己內心戲太多嗎」。

對此，網友紛紛留言：「我只要懷疑對方有讓座需求，一律直接起來站到門邊，要坐不坐隨便她」、「還沒懷孕前被讓座一次，為了不讓對方尷尬 我默默的道謝坐了下來」、「就算沒懷孕，讓座給女生也是紳士風度呀，這樣就不用煎熬了」、「我也被誤認為懷孕，害我很難過，所以你的擔憂是對的」、「就直接讓座想那麼多幹嘛，人家如果不是懷孕會直接告訴你啊」。

侯昌明先前參加辯論實境節目《全明星辯論會》時，遭喜劇演員賀瓏開嗆「自稱全方位藝人，但他的作品大家卻說不出來」，對此，他表示自己年輕時說話還蠻張牙舞爪，沒有經過時間的洗滌，不會知道原來有很多可以修正的部分，透露或許表現不符合有些人期待與標準，但在舞台上都是盡全力準備，強調尊重是互相的，更曬出拿下的金鐘獎座照片，並表示：「我在民國96年就拿到金鐘獎了，不知道這樣算不算有代表作？還是我自以為是」。