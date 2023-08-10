苗栗縣警局日前專門為了教師舉辦反詐騙宣導，期望降低退休教師被騙。（苗栗縣警局提供／謝明俊栗傳真）

苗栗縣警局近來統計近半年縣內發生詐騙案件，赫然發現退休老師被騙案件竟多達38件，被騙金額更高達2,060餘萬元，警方對被害人訪談，發現退休老師因生活單純，既不看電視、也不聽廣播，生活中就只有看書跟喝茶，在職時每天面對的是單純的學生，毫無警覺下遭到詐騙。

苗栗縣警局統計分析今年上半年受理詐欺案類中，以假投資364件最多、解除分期付款252件次之、假網拍167件再次之，另假交友投資詐騙也有113件；遭詐金額分析以假投資5億2548萬8540元最高，總數較去年同期增加227件。

在總數1630件案件中，有38件的被害人是退休教師，社會一般認為教師是高知識分子，應該不易受騙，但是事實上，退休教師也是生活單純而相對容易被騙，這個現象因而引起警方注意。

根據警方查訪多名被騙退休教師，其中一名退休老師在line上認識一名女性，向他推薦普洱茶，並將退休老師加入普洱茶群組，群組中時常上傳造訪各大茶廠、製茶影片及品茶過程，取信退休老師，由於群組成員會在群組裡買茶，退休老師不疑有它，也訂購某款普洱茶約20片，退休老師至苗栗市某銀行匯款時，洽巧員警巡簽金融機構，向退休老師說明此為詐騙集團的伎倆，退休老師才知遭詐騙。

另一名退休老師則是在7月某日收到1則釣魚簡訊，簡訊內容為「遠通電收提醒您，您有1筆50元停車費未繳清，逾期將處新台幣300元罰鍰，請複製下列網址到官方網站進行繳費」，老師於是複製網址進入網頁，輸入信用卡卡號及授權碼，欲繳納停車費，卻不知該網頁是詐騙集團製作仿真假網站，信用卡遭盜刷約5萬元，所幸當下收到消費通知後，立即向信用卡公司聯繫，將該筆款項列為爭議款項，未造成財損。

苗栗縣警局相當驚訝退休教師成為易受騙族群，因而針對受騙退休教師分析，發現教師遭詐騙手法以假投資29％最多，釣魚簡訊24％次之，解除分期付款16％第3，警方為此研擬要建立教師族群的防詐網路詐騙知能，有效減少退休教師受騙案件發生。

日前，苗栗縣警局與教育部苗栗縣聯絡處、苗栗縣學生校外生活輔導會，共同舉辦「防制網路詐騙暨校園安全通報研習」，研習對象包括苗栗縣內國小、國中、高中職老師約200人，課程中除分析本縣詐欺概況及高發詐欺手法案例解析，也針對教師族群遭詐騙手法分析及說明，以及學生族群如何成為人頭帳戶問題，以防制網路詐騙，希望透過課程宣導電信及網路詐騙手法辨識知能，強化學校老師正確防詐觀念，成為校園打詐種子教官，將防詐知能向下札根，營造校園防詐保護網。