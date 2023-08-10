西班牙及葡萄牙面臨今夏第3波熱浪之際，兩國氣溫隨之飆升。葡萄牙南部大規模野火延燒已邁入第5天，西班牙國家氣象局（AEMET）警告，全國平均氣溫恐刷新70年新高紀錄。

法新社報導，西班牙國家氣象局表示「這很可能是近73年以來，8月份最熱的5天」，幾乎全國都處於高溫紅色警報之下。

根據西班牙國家氣象局當地晚間近7時的數據，最高溫出現在安達魯西亞自治區（Andalusia）內的拉羅達德亞恩達盧西亞市（La Roda de Andalucia），當地氣溫高達攝氏44.6度，而格拉納達機場（Granada Airport）氣溫則高達44.1度。

西班牙國家氣象局指出，西班牙今天的「平均氣溫，有可能創下1950年以來新高」。

過去幾天以來，強風和極端高溫也在西班牙引發大火，燒毀鄰國葡萄牙約1萬5000公頃的森林。

多處野火中，以葡萄牙南部奧德米拉（Odemira）地區的火勢最大，一路蔓延至旅遊勝地阿爾加維（Algarve），有超過1500人被迫緊急撤離。

然而，忙著對付野火的消防隊員們表示，他們今天已成功控制住火勢。隨熱空氣向東擴散，氣溫下降、沿海地區濕度上升都有助遏止火勢蔓延。

專家們表示，反覆發生的熱浪已變得更長且更強烈，這些都是氣候變遷帶來的後果。

隨乾旱及野火愈來愈普遍，西班牙伊比利半島（Iberian Peninsula）正飽受歐洲氣候變遷的衝擊。（實習編譯：陳彥合/核稿：張茗喧）1120810