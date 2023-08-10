今年二月登場的《金威獎》威士忌大賽上，帝仕德（DISTELL)旗下有兩款威士忌拿下大獎，一是仕高利達 (Scottish Leader)拿下網路票選「台菜絕配獎」，一是汀士頓 (Deanston)威士忌勇奪300位素人盲飲前三名，表現令人激賞，帝仕德行銷企畫總監邵文美在得知好消息後笑說：「我一點也不意外，因為這是專為台灣市場打造的威士忌，台灣人怎能不愛呢！」

帝仕德集團拿下《金威獎》兩項大獎，行銷企畫總監邵文美分享「行銷在地化」是成功的主因。（陳俊吉攝）

台灣雖是彈丸之地，卻是全球第三大威士忌市場，為了經營台灣市場，各家威士忌品牌莫不卯足心力，行銷策略力求「在地化」、「接地氣」，其中又以帝仕德集團最為成功，仕高利達金牌威士忌更以一年逾20萬箱的銷售量，穩居全台調和威士忌銷售第二名。

擔任帝仕德行銷操盤手達15年的邵文美笑說，為了迎合台灣市場，仕高利達在2019年專為台灣市場生產雪莉桶過桶的「金雪莉」，瓶身採用高貴時尚的橘紅色，濃郁的橡木香氣和蜂蜜花果香口感，搭配台菜更是絕配，加上價格非常有競爭力，自然深受台灣人的喜愛。

高利達在2019年專為台灣市場生產雪莉桶過桶的「金雪莉」威士忌，深受台灣人喜愛。 （Scottish Leader提供）

不僅如此，邵文美透露仕高利達威士忌於1995年來台之時，總廠為了打進台灣市場，採納台灣代理經銷商的建議，打造專為台灣生產高級質感的六角型瓷瓶，且不惜放棄品牌原本的公鹿商標圖騰，改用比較陽剛男人味的雄鷹，結果一炮而紅，迄今消費者還會暱稱仕高利達為「鷹仔」或「金牌」，可見當初的行銷策略十分成功。

仕高利達金牌威士忌每年逾20萬箱的銷售量，穩居全台調和威士忌銷售第二名，拿下《金威獎》網路票選「台菜絕配獎」。 （Scottish Leader提供）

才剛來台7年的汀士頓威士忌，在今年二月《金威獎》勇奪300位素人盲飲前三名，同樣也表現不俗，除了延續之前仕高利達的成功經驗，在台推出迎合台灣人口味的台灣限定版單一麥芽雪莉桶威士忌，原本總廠設定的目標是5年在台銷售2萬箱，結果台灣團隊在短短3年內就創下銷售3萬箱的好成績。

才剛來台7年的汀士頓，在今年二月《金威獎》勇奪300位素人盲飲前三名，表現不俗。 （Deanston提供）

由旺旺中時舉辦的第二屆《金威獎》即將在8月16日登場，評鑑方式更多元，包含「網路海選」、「生活玩家盲測」、「北中南百人素人盲測」，並且加碼「調和威士忌PK賽」等，邵文美認為《金威獎》不僅是台灣酒界最公平、公開且最全面的酒評大賞，且非常「接地氣」，是以台灣人的立場、喜好與口味來評鑑來自各國的威士忌，得獎結果不僅可作為消費者選購威士忌的指標，威士忌酒商在規畫台灣市場行銷策略時，也可當作參考。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！