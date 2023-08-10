數位產業署在前瞻特別預算支持下推動人工智慧（AI）發展和應用，結合數據和AI，協助企業釋出持有的數據與資料，發揮更大價值。數位署指出，過去一年產出近30個概念驗證（PoC）案例，整體計畫預計促成投資7億元及衍生商機產值約18億元，另結合AI領航計畫，協助廠商技術強化、應用落地商轉（PoB）取得海外訂單，促進產業衍生投資達37億元。

產業署表示，今年底將成立AI系統與產品評測驗證中心，以健全「AI評測與驗證」環境，協助AI系統與產品拓銷國際市場，發展與國際接軌的AI規範和標準，且為推動企業開放數據，促成產業加值應用，政府將用數據資料鏈結「產業企業出題與開放資料」，建立「Data Station數據櫥窗」，截至6月已完成開放19億筆去個資、去識別的產業私有數據。

另外，運用民生公共物聯網資料服務平台也能解決民生公共問題，促進社會共融發展，協助廠商擴展國際市場，陸續取得22.2億國內外訂單，同時以國際組織「亞洲開放資料合作夥伴」(AODP)為主要交流平台，目前已拓銷超過15國市場，促成2.75億元海外商機。

產業署表示，目前與國際大廠、在地企業及培訓單位合作，在高中職開設AI課程，過去一年孕育超過700位AI應用人才，並開發「一站式軟體系統」，讓企業在有限資源下發展AI解決方案，降低AI的門檻，政府也有產業輔導服務團，推出AI軟硬整合解決方案，從PoC至PoB階段完整輔導產業，推動超過百例應用案例。

產業署說，考量生成式AI生成內容要具備公平性、準確性、可靠性及安全性等特性，建構「AI評測與驗證」機制，協助AI系統與產品走向國際，並積極參與相關國際組織，建立AI國際交流與合作網絡，盼開創台灣數位經濟新時代。