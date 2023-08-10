有些女生一旦戀愛，就會全心全意為對方付出，但到頭來往往不被人珍惜，導致自己受傷，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖屬虎、蛇、雞、豬的女人談戀愛不容易吃虧，她們各自有不同的方法來抓住男人的心。

▍屬虎女：不要命的「女俠」

屬虎的女人個性衝動，當被她們撞見伴侶和其他人眉來眼去、大玩曖昧，無論是否為公眾場合，照樣給對方好看！面對這種玩命的女人，伴侶就得安分一些了。

另一方面，屬虎的女人本身條件夠優秀，不必委曲求全。許多問題上，她們會順著另一半並對溫柔對待，但依舊會堅守自己的底線，該吵鬧時絕不會悶不吭聲。她們清楚知道，若沒原則，反而容易遇到瓶頸。

▍屬蛇女：小鳥依人的「傻丫頭」

屬蛇的女人經常都有一種柔情似水的氣質，也會讓伴侶知道，她們怕黑、怕蟑螂、怕庸俗瑣碎的現實，喜歡在對方身邊當小女人，或時常流露出思念和依賴，她們的眼神總是那麼深邃、無辜，該溫柔時絕不鋒利，即使內心正在算計男人。

屬蛇的女人容易激起男人的保護慾，並迫不及待想走入她們的心房。男人會不由自主的擔心，要是沒有自己的保護，她們該如何是好？這種方式可說是不費吹灰之力，就能得到男人的心。

▍屬雞女：性感迷人的「女王」

屬雞的女人不見得身材多妖嬈，容貌多美麗動人，然而她們那份隨性和直率，更容易讓男人忍不住靠近，不僅上得了廳堂、下得了廚房，懂得處理人際關係，還能為伴侶計劃事物。在另一半的王國裡，屬雞的女人交際手腕良好，儼然是這個王國的女王。

而這樣的她們不但有一種渾然天成的性感，更是男人的心靈伴侶，任何大小事都逃不過她們的手掌心，讓男人心甘情願地臣服。

▍屬豬女：更愛自己的「壞女人」

屬豬的女人擅於安排生活，在保養或美妝方面有幾招拿手的專長，讓她們在伴侶面前保持容光煥發，由於能把自己的外貌顧好，吸引不少仰慕的眼光，進而讓伴侶很有面子，喜歡帶出門炫耀。

另外，她們不會凡事都對伴侶唯命是從，總是保持一種欲擒故縱的神祕感，面對這位常保持魅力的女人，男人對她們的尊重和愛絕不會減少。