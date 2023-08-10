在2022年的活動中，三星推出第5代10奈米級（1b）製程的DRAM，以及第8與第9代垂直NAND（V-NAND），重申將繼續提供最優質產品的承諾，與未來10年記憶體技術的強大組合。

當時，三星也公布要在2023年量產1b製程DRAM的計畫，可望為資料中心以及高效能計算、行動、遊戲和汽車等，不同產業帶來新功能。常見於個人電腦以及伺服器的DRAM，只要有電就可以保留資料。NAND則不需要電源來儲存數據。

三星表示，目標最晚到2024年量產第9代V-NAND，最遲到2030年可望堆疊超過1,000層。有236層的第8代V-NAND，則是自己迄今最先進的產品。堆疊愈多層，表示儲存空間愈多，也是先進技術的一種展示。

全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士9日表示，已開發出全球首款超過300層堆疊的NAND快閃記憶體。同時，在這個全球最大Flash Memory Summit盛會中，SK海力士也像與會來賓展示321層4D的NAND快閃記憶體。