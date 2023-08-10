學童們學習傷口包紮。（亞東醫院提供）

小醫師誓詞宣誓儀式。（亞東醫院提供）

亞東醫院因應疫情而停辦小小華佗營，今年終於回歸。為讓學童們在暑假期間可以獲得難忘的營隊經歷，院方規畫獨特醫療系列課程，學童們可以親自體驗病人問診、醫療儀器操作、細菌培養、藥學等相關醫療業務，期望透過兩天豐富課程，讓學童們深刻體會醫療專業的使命。

課程安排學童們親自問診，透過實際問診過程了解與病人互動的過程與感受；另也安排各類醫療儀器的操作，加深學童對醫學領域的興趣，啟發對健康與疾病的基本認識。

除了著重醫療知識課程外，小小華佗營也培養跨團隊的合作能力，醫學學習不僅是透過醫師個人的獨自奮鬥，在各面的診斷、檢驗、擬定治療方案、與手術等，都需跨團隊的協同合作，透過多元的團隊活動，學童們可體會團隊合作在共同目標達成的關鍵性，成為未來寶貴的學習經驗。

亞東醫院也安排小醫師宣誓儀式，讓學童們了解宣誓內容，加深對醫療職業的理解與興趣，以及醫師的使命和責任。