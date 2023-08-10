國民黨總統參選人侯友宜9日公布能源願景及政策主張，目標2050年淨零碳排，能源配比將以核電與再生能源為主，支持核一二三廠延役，核四安全無虞下重啟。政治評論員黃士修指出，下屆總統任期只到2028、連任最多2032年，但侯的規畫都落在2030年之後，也透露內部文件顯示，「核四一號機兩到三年可供電，在第一任期可做完，二號機也只需四到五年」，質疑侯友宜「打假球」。

侯友宜在記者會上提出「2030減碳台灣、2035低碳台灣、2040無煤台灣、2050淨零台灣」四大轉型階段，逐步減少燃煤發電佔比；計畫2030年要燃煤減到14%、核能升至12%，2035燃煤減到6%、核能12%，2040年燃煤減到0%、核能16%，2050年燃煤0%、核能18%。

侯友宜也承諾，將在總統第一任期內完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役，重新運轉，並且邀請國內外最頂尖的核能安全專家學者成立「核四總體安全審查委員會」，盡快完成核四現有機組的檢修檢查，在安全無虞下，推動核四安全重啟。他也說將來還會有很多新核電，如小型核電廠或核融合發電都會加入。

黃士修9日在臉書發文指出，侯友宜公布能源配比，「結果證明自己打假球」，乍看之下，回歸國民黨基本立場，但「年份和配比根本對不起來。」

黃士修表示，下屆總統任期是2024到2028年，即使連任，也只到2032年，侯友宜的規劃卻都落在2030年之後。當然，他說第一任期努力推動核電延役，但核電延役不用花那麼多年。侯版能源配比規劃，2030年核能12%，2035年核能也12%，這應該是核一二三延役的數字，這不是侯友宜宣稱核一二三四都要的數字。

黃士修指出，據他在四大公投期間揭露的內部文件，「核四一號機兩到三年可供電，在第一任期可做完，二號機也只需四到五年。」而侯友宜也提到小型核能電廠SMR，但從2040年至2050年，屆時SMR科技已然成熟，十年期間核能從16%到18%，只增加2%，這不是侯友宜宣稱加入SMR的數字。