大陸房地產接連出狀況，巨擘碧桂園傳出無法如期支付2筆美元債券利息並進入30天寬限期大限，公司資金流動性出現極大危機，前亞洲及大陸女首富、董事長楊惠妍的資產也從高點大幅縮水84%，在此狀況下，楊惠妍已於日前被迫辭職下台。

楊惠妍為碧桂園創辦人楊國強的二女兒，數據顯示，楊惠妍的財富自2021年6月登上峰值之後，已經蒸發高達286億美元（約新台幣9千億），大幅縮水84%，甚至在8日一整天就下跌8.2%，損失慘重。

令市場意外的是，碧桂園債息2250萬美元其實並不多，研究CreditSights亞太研究主任Sandra Chow所言，「即使是少少的票息支付，開發商也無能支付，這突顯了該公司現金吃緊的程度。」

楊惠妍的父親楊國強於1992年創立碧桂園，並於2005年起逐步將股權轉讓給她，2007年碧桂園在香港首次公開募股籌集16.5億美元，楊惠妍年僅25歲就成為大陸女首富。

2023年，楊國強以年紀大為由交棒，楊惠妍接任董事長職位，但楊惠妍3月才接任主席，本周一公司就有2筆美元債券利息付不出來，財務惡化速度超乎想像，事實上，從兩年前恒大集團暴雷開始，大陸房地產業的狀態就十分不佳，如今再度面臨巨大危機。