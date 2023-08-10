台達電（2308）今（10）日公布7月營收359.74億元，寫下歷史次高，表現僅次於去年9月的369.3億元，呈月增3％、年增5％的雙成長，累計前7月營收2,293.85億元，仍為歷年同期新高，相較於去年同期的2,066.76億元，呈年增11％。