台達電指出，7月三大業務範疇的比重，以電源及零組件占比最高達65％，其次為基礎設施的22％，自動化僅占13％。

王品7月營收衝上19.5億元 改寫歷史次高記錄
《金融》國銀6月賺近444億元 創歷史次高
上奇7月營收4.39億元 年減近1成
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