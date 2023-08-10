台達電指出，7月三大業務範疇的比重，以電源及零組件占比最高達65％，其次為基礎設施的22％，自動化僅占13％。
台達電7月營收359.74億元 寫歷史次高
台達電（2308）今（10）日公布7月營收359.74億元，寫下歷史次高，表現僅次於去年9月的369.3億元，呈月增3％、年增5％的雙成長，累計前7月營收2,293.85億元，仍為歷年同期新高，相較於去年同期的2,066.76億元，呈年增11％。
台達電（2308）今（10）日公布7月營收359.74億元，寫下歷史次高，表現僅次於去年9月的369.3億元，呈月增3％、年增5％的雙成長，累計前7月營收2,293.85億元，仍為歷年同期新高，相較於去年同期的2,066.76億元，呈年增11％。
台達電指出，7月三大業務範疇的比重，以電源及零組件占比最高達65％，其次為基礎設施的22％，自動化僅占13％。
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