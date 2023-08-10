雲林縣府8日、9日針對古坑鄉荷苞村、水碓村大清消完畢，9日卻新增確診10人，全都有筍園、果園足跡，疑似是颱風過後菜價漲，農民冒風險進入採收被叮。

雲林縣衛生局長表示，9日新增確診的10人中，有8人住古坑鄉、2名住斗六市民，都有筍園、果園足跡，疑似是上周去採筍、收鳳梨被叮。

縣長張麗善說，縣府上周宣布本周二（8日）要大清消，農民怕被噴藥不能採，搶先一步收成、整理，可見筍園、果園的病媒蚊很高，呼籲農民要遵守規範，不要鋌而走險。

古坑鄉荷苞村、水碓村已完成成蚊大清消，古坑鄉公所今（10日）繼續針對可能產生孑孓之處噴藥。

衛生局長曾春美表示，古坑鄉荷苞村的竹園、筍園、果園進行化學藥劑清消一個月內封園，警察目前會加強巡邏，違規進入者處以行政罰鍰。

曾春美說，9日的確診者都是在大清消前被叮咬，會看狀況再前往其住家視情況再針對周圍50公尺噴藥。