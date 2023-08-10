韓國音樂才子Zion.T以〈楊花大橋〉一曲唱進歌迷心中，今年4月15日原訂在台開唱，因不可抗拒因素宣布延期，終於確定在9月9日於新北Zepp New Taipei舉辦演唱會，他開心感謝所有工作團隊努力，並表示，已經準備好很棒的表演舞台，「大家一定要來我的演唱會，期待能和你們度過美好時間！」

除了想與歌迷見面外，Zion.T也相當難忘台灣美食，他曾表示，透過歌迷與網路上的介紹，得知除了雞排、珍奶、芒果冰與鳳梨酥外，其實還有很多值得品嚐的在地美食，這次來台北，他絕對不能錯過，希望大家能推薦他一些「隱藏版美食」，看來這位赫赫有名的音樂大神，私下也是個可愛的小吃貨。

「2023 Zion. T SOLO TAIPEI CONCERT」將在9月9日晚間6點於Zepp New Taipei舉行，門票已在icket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台啟售，更多相關詳情請洽華藝娛樂官方臉書。