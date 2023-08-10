羅東博愛醫院醫護同仁今年6月組龍舟隊參與端午競渡。（羅東博愛醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

醫療財團法人羅許基金會捐贈30萬給羅東鎮公所女子龍舟隊，作為隊伍添購機票、比賽用裝備訓練、營養補充品費用。（羅東博愛醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

根據癌症資料顯示，每年有逾萬位婦女罹患乳癌，年齡層也有下降趨勢，不過隨醫療發展，乳癌存活率提高，病後療養備受重視。每年10月為乳癌防治月，為鼓勵罹乳癌婦女運動預防復發，羅東博愛醫院醫護同仁今年6月組龍舟隊參與端午競渡，屆時也將舉辦龍舟體驗營，讓乳癌病友體驗暢划的熱血及養成運動習慣。

博愛醫院表示，隨乳癌篩檢的推行與治療的進步，乳癌存活率逐年提升，以第二期乳腺癌的婦女為例，博愛的5年存活率統計數字達到94％，領先於全國平均；乳癌醫療團隊召集人副院長葉顯堂指出，控制體重、提升免疫力能減少乳癌復發機率，因此規律運動格外重要。

院方進一步說明，乳癌病友常因術後傷口減少上肢活動，甚至捨棄原有的運動習慣，若無適度復健與運動可能導致水腫復發；傳統乳癌病人術後則常飽受手臂淋巴水腫所苦，腫痛難耐的後遺症一旦誘發可能持續一輩子；不過有文獻指出，若維持上肢、手臂的運動習慣能減少水腫復發。

葉顯堂表示，術後及早運動能減少水腫發生機率，因此醫療團隊在術後第一天就會安排復健醫療科介入、導入正確適當的運動，就連在家曬衣服也能預防水腫，像是划槳、划龍舟也能復健上肢，很適合癌友嘗試的運動項目；為鼓勵病友重拾運動習慣，博愛醫院醫師、護理師今年起籌組龍舟隊參與端午龍舟競賽。

另，羅東鎮公所女子龍舟隊今年8月代表台灣至國外參賽，醫療財團法人羅許基金會也捐贈30萬作為隊伍添購機票、比賽用裝備訓練、營養補充品費用，基金會執行長許豪表示，贊助金用意除了支持宜蘭在地文化，也期望帶動乳癌婦女運動風氣，進一步提升乳癌婦女的病後生活品質。