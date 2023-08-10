國民黨總統參選人侯友宜主張以核能輔助再生能源，也提出核一至三廠延役，安全重啟核四。對此，長期關注能源政策的民進黨立法院黨團副書記長洪申翰10日直言，侯的規畫必須「一縣市一核電廠」才能做到，若核廢料無法運出，還可能變成「一縣市一核廢場」，他質疑該政策完全不可行，簡直是癡人說夢。

洪申翰於黨團記者會上指出，昨日侯友宜公布能源政策後，很多核電廠附近的居民和里長，如貢寮居民都已經出來表達反對，感嘆好不容易等到40年後核電廠除役，侯卻想讓既有舊的電廠繼續使用，讓地方發展烏雲罩頂。

洪申翰直言，侯友宜的能源政策，就是將他當作核能發展政策，規畫也相當荒謬不可行。他舉例，侯主張2050年核能占比要到18％，依推估，2050年整體用電量可能會來到5000億度，如果要有18％是核能，就等於幾乎要有900億到1000億度電是來自核能，等同是幾乎10部核四機組的發電量。

洪申翰指出，但核一已經拆除了，根本不可能延役；以核四現在的工程狀況，下面還有一個斷層直接經過了反應爐，根本也很難重啟。如果按照這個規劃，若要達到18％電力必須要「一縣市一核電廠」才能達到，國民黨的縣市首長們同意嗎？核廢料很可能也會是「一縣市一核廢場」。