根據未來流通研究所最新《台灣零售電商產業市佔率》報告指出，電子商務產業去年營業規模首度突破3000億元，亦首度與百貨、超商並列三千億規模級別，整體電商營業規模的推升，除了來自大型綜合電商平台外，更來自D2C(Direct to Consumer)電商蓬勃發展。

實體零售D2C電商崛起，門市店員推動電商為重要關鍵點之一。《91APP 2023品牌商務趨勢報告》調查指出，品牌全年線上電商業績透過門市店員推動的比例已佔達13.2％，顯見只要品牌總部為店員佈建高效的數位工具及妥善的分潤機制，讓店員服務OMO化，將有助於品牌業績提升與D2C電商經營。至今已有不少實體零售企業讓店員轉型，不再僅限門市銷售，透過數位方式發起團購、直播帶貨，甚至「店員穿搭」化身網紅KOL經營社群等，更帶動線上與線下整體銷售循環與成長，亦為品牌發展D2C電商的最佳資源。

迎戰下半年零售電商旺季，91APP「電子商務」與「數位行銷」兩大解決方案，將助攻零售企業接下來周年慶、雙11、耶誕節、跨年等連續節慶檔期，滿足D2C與OMO營運需求、發揮綜效，促進客戶業績成長。