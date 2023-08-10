群益期指出，資訊爆炸的世代，台股投資人每天收到海量的投資訊息，群益為解決投資人不知如何正確過濾有用資訊的痛點，推出「群益智能推」，透過數據演算，將新聞快訊、獨家短評、重大數據、指標策略等訊息，依投資人興趣、交易商品推送個人化即時資訊，此服務更於2022年取得經濟部智慧財產局新型專利認證。

群益期2023年再斥資百萬投入開發及串接全新內容，全面升級「智能推播2.0」服務，此次升級新加入第三方內容資訊平台：「金十數據」每天超過百則的市場快訊及精選分析，包含針對個別商品的深度解析文章；「財經M平方」的獨家MM短評，於重點數據公布時提供數據分析與評論；「工商時報」的國內財經新聞，即時掌握國人熱門投資話題。以上內容資訊每日合計提供超過200篇以上。

群益期貨指出，除了持續優化現有服務，6月推出全新服務：交易版MBTI「投資大師DNA-前進富比世排行榜」快速分析投資人交易風格，提供個人化的推播與投資指南書。今年5月也投入上億資金升級與台灣證交所、期交所同等級的Tandem主機，新一代HPE NonStop NS8 X4系統平均下單時間縮短5倍、分散式集時資料庫維持業務服務不中斷，為客戶帶來極速的交易體驗。