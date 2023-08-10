子公司台北富邦銀行累計前7月稅後淨利創下歷年同期新高、單7月稅後淨利為歷年同期次高；富邦證券單7月、累計前7月稅後淨利皆為歷年同期次高紀錄；富邦產險則自今年4月起已連續4個月獲利。

富邦人壽2023年7月稅後淨利為83.67億元，累計前7月稅後淨利為346.66億元。富邦人壽個體累計前7月初年度保費收入(First Year Premium)達569.67億元，總保費收入(Total Premium)達1,866.32億元，預估皆排名業界第二，單7月初年度保費91.85億，較去年同期成長36.1%，其中傳統型較去年同期成長526.5%，主因分紅保單銷售挹注36.72億，累計前7月分紅保單初年度保費達83.07億，佔比逾14%，表現亮眼，另7月總保費285.69億，較去年同期亦成長17.0%，預估單7月初年度保費及總保費皆排名業界第二。7月底資本水準維持良好，RBC超過300%，淨值比率高於9%。

台北富邦銀行2023年7月稅後淨利31.48億元，較上月增加6.73億元，本月利息淨收益、手續費淨收益及股息收益皆較上月增加，累計稅後淨利161.64億元，較去年同期成長3%，若排除去年一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約20%。

富邦產險2023年7月稅後淨利3.72億元，累計稅後虧損28.67億元。各項業務穩健發展，獲利持續提升，加上良好的投資績效，因防疫保單所致之累積虧損已逐月縮小。

富邦證券2023年7月稅後淨利11.93億元，為歷年來單月次高且較上月成長17%，受惠7月行情續強及股利挹注，稅後淨利連續兩月突破10億元；累計1-7月稅後淨利46.32億元，年成長67%，主因股市交投熱絡，經紀、財管及金融部位等獲利皆較去年同期顯著成長。