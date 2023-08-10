彰化縣政府兩年前規畫在烏溪南岸興建河濱公園，不料，當初縣府與公所大陣仗會勘後不久，因遇上大旱，經濟部水利署即在該地開挖伏流水，當成汲水基地，然河濱公園案胎死腹中後又出現轉折，彰化市長林世賢昨晚在臉書宣布該地將由中央統籌闢建河濱公園，讓河濱公園案起死回生。

河濱公園變伏流水基地的峰迴路轉過程起源於2021年1月28日，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢、代表會主席陳文賓、第三河川局官員等人，前往烏溪南岸堤岸棒壘球場旁的河川地勘查後，宣布規畫在烏溪河川地建置河濱公園，經費約6千萬元。

當時彰化縣長王惠美曾表示，烏溪南岸河濱公園後續將責成該府城市暨觀光發展處規畫，還請立委與市公所共同協助爭取中央經費補助。

然而當年國內遇上旱災，水利署為了找水源應急，於2021年的3月就把被縣府相中要蓋河濱公園的預定地先行開挖伏流水，開闢成汲水基地。

烏溪南岸河濱公園規畫案中斷後，因彰化市缺乏大型的綠地親水空間，近來相關議題又引發重視，使得河濱公園規畫案又再被提起，然縣府選址的河濱公園基地位置現已成為伏流水的取水口。

昨天彰化市長林世賢與立委黃秀芳等人北上拜會行政院副院長鄭文燦，期望河濱公園與伏流水基地能有個兩全其美的作法。經部會協調後，全案將交給經濟部水利署第三河川局執行，初步結論是第三河川局會遷移現有取水口，一併把河濱公園興設案納入其中。

林世賢說，烏溪在彰化縣河域廣達30公里長，腹地很大，第三河川局以其專業治水的立場，會在2025年納入公務預算，執行興建。 彰化市民不是二等公民，彰化人很需要親水河濱公園。

彰縣府城觀處指出，行政院同意全額補助闢建烏溪南岸河濱公園，對地方建設是一大福音，縣府規畫過程中，水利署開挖伏流水源，工程剛好就在原先規畫為河濱公園的烏溪河床的4公頃多範圍內，計畫因此擱置，如今中央願意全權處理，該處樂觀其成