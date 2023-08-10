國民黨總統參選人侯友宜10日到台中北屯區聖壽宮參香。（馮惠宜攝）

國民黨總統參選人侯友宜10日到台中北屯區聖壽宮參香，受到支持者簇擁。（馮惠宜攝）

國民黨總統參選人侯友宜今（8日）下午抵台中大坑品嚐地方美食東東芋圓，並到聖壽宮參香，他也當著關聖帝君面道出公職43年來最大的心願就是保家衛國，並強調，台海安定、台灣安全他有責任與使命，且為了這一代能平安、下一代繼續平安，他會更認真打拼。

侯友宜一行人在享用完東東芋圓後，驅車前往聖壽宮參香，他感謝廟方在關聖帝君聖誕這麼忙的時候仍接待他，也提起自己當警察時，每每出勤務，一定會秉報關聖帝君，借祂的浩然正氣讓兄弟們任務成功。

他也表示，自己有機會代表中國國民黨參選總統，就是要實踐他這一輩子最大的心願，任公職43年他以保家衛國為最重要的責任，尤其在這次總統選舉，兩岸之間關係愈來愈緊張，愈來愈靠近戰爭邊緣，全世界都非常關心台海危機，此刻兩岸最重要是降低衝突，要和平、穩定，全世界才能安心，台海安定、台灣安全，他有責任與使命。

他表示，自己也祈求關聖帝君，這一代能平安、下一代繼續平安，他會更認真打拼，拼台灣平安，拼台灣的經濟產業，關公是正義的化身，他也會打拼讓不公不義的事不再發生，還給人民清廉的政府，過安居樂業的日子。

話鋒一轉，侯友宜也說，台中這幾年受到中央很多不公不義，前瞻計畫只分配到人均不到一萬元，高雄市有4萬元，差太多了！不只這樣，台中捷運藍線該做要趕快做，不要拖，台中捷運藍線完成，台中、彰化、南投一定大發展。