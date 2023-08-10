圍棋女神黑嘉嘉擁有仙氣外貌以及精湛棋力，曾被日媒盛讚「千年一遇美女棋士」，獲得不少粉絲關注，她平時工作之餘，也用心經營社群，在其上分享圍棋知識以及生活動態。近日，黑嘉嘉在頻道上更新與父親同框的影片，並回答粉絲的問題，被問及「女婿標準」也全說了，讓網友大讚：「好開明。」

黑嘉嘉是台澳混血的圍棋棋士，並因其精緻外貌以及優異棋力獲讚圍棋女神，成為不少粉絲們心目中「想結婚的女神」之一，每每在社群上的PO文，都會吸引不少粉絲前來欣賞。近日，她因父親節企劃邀請父親在影片中露面，一同回答粉絲們的提問。

從相關影片中可見，黑嘉嘉在開頭首先解釋：「只要我一PO出與父親的合照，就會有很多人在底下認親。」因此在這則影片中會一一解答粉絲們好奇的問題。另外，就有網友問及黑嘉嘉父親選女婿的標準，他則秒回答：「我當然不會去選擇女婿，嘉嘉會自己做選擇。」更相信嘉嘉的眼光，認為她會做出最好的選擇。

事實上，黑嘉嘉父親除了在女婿標準展現開明的一面外，生活中也展現出其勇於行動的開明作風，他在不會說中文的情況下，就願意在台灣生活8年的光景，更甚之為了讓孩子學習喜歡的技藝，放棄澳洲的工作來台，並自豪表示：「我相信我能在這裡找到工作。」相關影片曝光後，也吸引大量粉絲們爭相前來朝聖，還有不少網友紛紛大讚黑嘉嘉父親的開明，留言：「身為藝術愛好者，真的好羨慕好羨慕能有這麼開明的爸爸支持」、「好開明的拔拔！很早就有很睿智的想法，讓嘉嘉來台灣學中文，加上努力的過程，造就了今天的成就。」