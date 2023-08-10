（17:03更新）台鐵官網顯示，受豪雨影響，自15:50時起，桃園=鶯歌間路線暫時不通，啟動公路接駁。自16:49時起，因豪雨積水稍退，桃園=鶯歌間以西線單線雙向行車，南下/北上列車有延誤情形，預計17:30恢復通行。

大雷雨開炸！彭啟明曝「貓狗雨隨機跑」 大台北時雨量曝光
不斷更新》國家警報響！北北基桃19縣市豪大雨特報 慎防淹水
雨彈狂炸！台南安南淹成水上樂園 民眾划槳外出畫面曝
#台鐵 #桃園 #鶯歌 #公路 #接駁