暴雨癱瘓台鐵 桃園-鶯歌一度中斷 僅單線通行 16:462023/08/10 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受暴雨影響，台鐵桃園-鶯歌一度中斷，啟動公路接駁。（示意圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 （17:03更新）台鐵官網顯示，受豪雨影響，自15:50時起，桃園=鶯歌間路線暫時不通，啟動公路接駁。自16:49時起，因豪雨積水稍退，桃園=鶯歌間以西線單線雙向行車，南下/北上列車有延誤情形，預計17:30恢復通行。 大雷雨開炸！彭啟明曝「貓狗雨隨機跑」 大台北時雨量曝光 不斷更新》國家警報響！北北基桃19縣市豪大雨特報 慎防淹水 雨彈狂炸！台南安南淹成水上樂園 民眾划槳外出畫面曝 #台鐵 #桃園 #鶯歌 #公路 #接駁 也許您會感興趣 推薦閱讀 航空城開發藏排水不善風險 桃市府全流域審查縫合水路 16:102023/08/09 生活 全台瘋露營！家具業經理轉行圓夢 打造桃市夢幻營地 14:162023/08/10 生活 搶攻出國商機 高鐵推「航空聯票」熱銷8折起 11:562023/08/10 生活 酒駕當場扣牌2年新法上路 桃園酒駕事故少2成 10:162023/08/10 社會 機捷推世客博紀念票卡 4款式曝光優惠價限定販售 12:532023/08/10 生活 「抖內」的愛情一場空 法院判女直播主賠84.4萬 19:402023/08/09 社會 耗時3年 楊梅體育園區蓋好了 體育局：預計10月啟用 17:062023/08/09 寶島 7旬翁醉倒路邊驚見血跡 大園警消包紮護送返家 15:582023/08/09 社會 熱心農巡田罹難 許淑華緊摟遺孀 允諾協助「4孩子教育」 20:502023/08/09 社會 基福公路死傷車禍頻傳 議員籲公總與市府勿互踢皮球 16:182023/08/10 生活 暴雨襲台南 黃偉哲：碰到短延時強降雨很頭疼 11:102023/08/10 生活 越南法國麵包中毒案增至520人 3件未食用就驗出沙門氏桿菌 14:532023/08/09 生活 「總統本人去沒用！」揭李登輝921勘災帶1物 郭正亮狠酸小英 15:572023/08/09 政治 桃園疫後大缺工 「這行業」職缺高達500個 16:132023/08/10 生活 來桃園逛世客博！機捷加班車就緒 彩繪列車、打卡點超萌 15:452023/08/09 生活 拐17人至柬埔寨波哥山園區詐騙囚禁 主嫌遭判12年 15:562023/08/10 社會 桃園原民區長病逝 張善政趕赴復興致意 10:142023/08/09 寶島 「拒絕犯罪從齡開始」楊梅警邀青少年從事正當娛樂、遠離犯罪 12:132023/08/10 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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