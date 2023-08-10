（17:03更新）台鐵官網顯示，受豪雨影響，自15:50時起，桃園=鶯歌間路線暫時不通，啟動公路接駁。自16:49時起，因豪雨積水稍退，桃園=鶯歌間以西線單線雙向行車，南下/北上列車有延誤情形，預計17:30恢復通行。